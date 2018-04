Dinheiro de banco russo é roubado em rodovia A polícia russa está à procura de suspeitos acusados de roubarem mais de US$ 1 milhão em dinheiro em uma rodovia do país. Dois empregados do First Processing Bank levavam o dinheiro da cidade de Rostov-on-Don para Moscou. Esses funcionários disseram às autoridades que assaltantes portando armas automáticas e rifles bloquearam o carro em que eles viajam em uma rodovia em Tula, província ao sul de Moscou, e levaram o dinheiro. As vítimas disseram que dois dos sete atacantes se apresentaram como policiais de combate ao tráfico. As informações foram passadas pelo porta-voz da polícia, Sergei Yelinsky, na TV estatal Vesti-24. Os investigadores estão considerando que os empregados podem estar envolvidos no assalto, porque viajavam em um Toyota sem escolta armada, apesar da grande quantidade de dinheiro que estava sendo transportada. A diretoria do banco não quis se pronunciar sobre o assalto. A imprensa russa informou que este foi o maior assalto à mão armada envolvendo um banco desde maio de 2007, quando 40 milhões de rublos, ouro e prata foram roubados do banco estatal Sberbank na cidade de Chita, Sibéria. Dois guardas foram mortos na ocasião. As informações são da Associated Press.