Dinossauro recebe nome de Mark Knopfler, do grupo Dire Straits Fãs de Mark Knopfler, ex-guitarrista do grupo Dire Straits, paleontólogos norte-americanos homenagearam-no nesta quarta-feira, dando seu nome ao dinossauro que descobriram em Madagáscar. Os cientistas retiravam os ossos do solo ao som de Knopfler notaram que, quando a música era tocada, mais fósseis surgiam. O carnívoro "Masiakasaurus knopfleri" viveu há cerca de 70 milhões de anos.