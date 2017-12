Diocese americana faz acordo com vítimas de abusos sexuais A diocese católica de Fort Worth, no Texas, chegou a um acordo com 11 homens que denunciaram terem sido vítimas de abusos sexuais de um padre. "Por solicitação das vítimas, a diocese não revelará as suas identidades, nem os detalhes do acordo", informou a diocese em um comunicado. Os jornais de Fort Worth tinham informado recentemente que o sacerdote acusado dos abusos morreu há sete anos, e que todas as vítimas eram coroinhas. Em outro comunicado, o bispo Kevin Vann pede desculpas às vítimas dos abusos. "Eu me sinto esmagado, envergonhado e furioso por um sacerdote ter agido desta forma", afirma o bispo. A Igreja Católica dos EUA tem sido abalada por escândalos sexuais envolvendo sacerdotes. Muitos deles foram resolvidos com acordos extrajudiciários nos quais as vítimas ou seus parentes receberam compensações financeiras.