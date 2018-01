Diocese de Boston hipoteca catedral e seminário A Arquidiocese de Boston hipotecou a catedral e o seminário para financiar o acordo de indenização, que chega a quase US$ 90 milhões, fechado com vítimas de abusos sexuais cometidos por sacerdotes. A Catedral da Santa Cruz e o Seminário São João foram hipotecados como garantia de empréstimos bancários, disse o reverendo Christopher Coyne, porta-voz da arquidiocese. A hipoteca foi feita para garantir que o dinheiro das indenizações fosse liberado ainda neste ano. Do contrário, a Igreja em Boston teria de aguardar a venda de um terreno de 28 acres que inclui a mansão que servia de residência ao cardeal. A arquidiocese também fez retiradas do fundo de aposentadoria dos padres e de manutenção de cemitérios para cobrir parte do acordo.