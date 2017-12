Diocese de Boston vende casa de praia de US$ 2,25 milhões A Arquidiocese de Boston vendeu, por US$ 2,25 milhões, a residência de veraneio à beira mar freqüentemente utilizada pelo cardeal Bernard Law. O imóvel, em Buzzards Bay, foi vendido no dia 29 de agosto. O dinheiro será revertido para um fundo de aposentadoria de padres, explicou o reverendo Christopher Coyne, porta-voz da arquidiocese. ?Ela (a mansão) deveria ter sido usada como uma residência de férias para padres aposentados, mas era usada principalmente pelo cardeal Law, durante seu período como arcebispo?, explicou Coyne. A venda foi divulgada pelo jornal Standard-Times de New Bedford. O comprador é um fundo de investimentos. Law renunciou ao comando da arquidiocese em dezembro, sucumbindo às críticas contra seu comportamento diante dos escândalos de abuso sexual envolvendo padres. O arcebispo Sean O?Malley tomou seu lugar em julho. A casa, construída em 1960, tem uma vista limpa da costa de Buzzard´s Bay. Conta com dez salas, cinco quartos, oito banheiros, garagem para dois carros e 342 metros quadrados de área útil. O?Malley, um frade franciscano, anunciou que viverá numa reitoria ligada à catedral.