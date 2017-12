Diocese de Los Angeles fecha acordo com vítimas de abusos A arquidiocese de Los Angeles, a maior dos Estados Unidos, pagará em torno de US$ 60 milhões (cerca de R$ 130 milhões) devido a um acordo judicial que retirará da Justiça ações por supostos abusos sexuais cometidos por 45 padres. O acordo é o passo mais significativo na tentativa de resolver um grande litígio contra a arquidiocese que já se estende por vários anos. "Rezo para que o acordo com este grupo inicial de casos ajude as vítimas envolvidas a seguirem com suas vidas e a construírem um futuro melhor para elas e suas famílias", disse o cardeal Roger Mahony a jornalistas. Ray Boucher, o principal advogado de defesa das vítimas, disse que o acordo foi o maior ocorrido na diocese de Los Angeles até agora. Segundo ele, mais de US$ 50 milhões deverão ser pagos pela arquidiocese e cerca de US$ 8 milhões serão doados por ordens religiosas. A arquidiocese de Los Angeles enfrenta ainda mais de 500 ações legais apresentadas por pessoas que alegam terem sido abusadas sexualmente por mais de 200 padres e funcionários de igrejas desde 1930. O total que será pago com o pacto anunciado nesta sexta-feira é o segundo maior já registrado na Califórnia, ficando atrás apenas do acordo entre a diocese de Orange e supostas vítimas de abusos sexuais, que totalizou US$ 100 milhões em 2004. Os abusos sexuais cometidos por padres já custou à Igreja Católica nos Estados Unidos pelo menos US$ 1,5 bilhão desde 1950. Várias dioceses americanas fecharam acordos milionários com as vítimas nos últimos cinco anos, após uma maior disposição dos bispos em pôr um ponto final à crise e seguir em frente. Quatro dioceses - Tucson (Arizona), Spokane (Washington), Portland (Oregon) e Davenport (Iowa) - foram obrigadas a pedir falência devido ao acúmulo de ações judiciais. Até agora, Tucson foi a única que conseguiu resolver seus problemas financeiros.