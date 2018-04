Diplomacia da UE clama a países por 'apoio ao povo sírio'

A número 1 da diplomacia europeia, a britânica Catherine Ashton, convocou ontem os países a "assumir suas responsabilidades" e aprovar "sem mais demora" uma resolução no Conselho de Segurança da ONU "em apoio ao povo sírio". Ashton virá no fim de semana ao Brasil, onde pressionará por uma mudança de posição do Itamaraty diante da crise na Síria e no Irã.

A representante para Assuntos Externos da União Europeia, responsável pela implementação de uma diplomacia comum do bloco, voltou a denunciar o regime de Bashar Assad. Segundo ela, Damasco "continua sua desumana e escandalosa repressão contra o povo sírio".

"Repeti constantemente o pedido da União Europeia pelo fim da violência", disse a funcionária europeia. "Chegou o momento de todos os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas apoiarem o povo sírio. Enquanto continuam as negociações em Nova York, peço uma vez mais a todos que assumam suas responsabilidades e atuem sem mais demora."

A crítica foi especialmente dirigida à Rússia, que até o momento promete vetar uma resolução contra a Síria no Conselho de Segurança da ONU. Mas Ashton se dirigiu também a países como China, Índia, Brasil e África do Sul.

A diplomata europeia exaltou ainda a cooperação entre Bruxelas e a Liga Árabe, que vem pressionando Assad a assinar um plano de transição. Ashton destacou que o bloco árabe tem mostrado "uma liderança importante" na crise síria e enfatizou o "firme apoio" europeu aos esforços de mediação da liga.

Resolução. Em Nova York, continuava ontem o cabo de guerra sobre a Síria no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na terça-feira, a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, havia pessoalmente participado da sessão na sede da ONU, ao lado dos chanceleres da França, Alain Juppé, e Grã-Bretanha, William Hague - sinal da importância que americanos e europeus atribuem à adoção de uma sanção contra a Síria.

A reunião de ontem foi entre embaixadores e a portas fechadas. Segundo diplomatas, que falaram sob a condição de não ter o nome divulgado, a questão principal permanecia a mesma: como fazer a Rússia recuar e desistir de vetar uma sanção condenando o regime de Damasco.

Washington e Bruxelas acreditam que, se Moscou optar pela abstenção, a China evitará o isolamento e fará o mesmo, deixando o caminho livre para a aprovação da medida.

Sentados à mesa do Conselho de Segurança, o secretário-geral do grupo árabe, Nabil Elaraby, e o primeiro-ministro do Catar pediram ao órgão que dê apoio às iniciativas regionais para levar Assad a negociar.

Um rascunho da resolução que vazou para a imprensa indica que as potências ocidentais, com forte apoio da Liga Árabe, pretendem pressionar Assad a aceitar um plano de transição política. De acordo com o projeto, o ditador sírio passaria o poder para seu vice imediatamente e lançaria negociações diretas com os principais grupos de oposição - "sem distinções regionais ou sectárias".

Não há nenhuma menção a uma possível intervenção estrangeira, como ocorreu com a segunda resolução aprovada durante a crise da Líbia. O texto foi usado por europeus e americanos para justificar a derrubada do ditador Muamar Kadafi, o que revoltou russos e chineses, além de indianos, brasileiros e sul-africanos.

Por meio de seu porta-voz, Martin Nesirky, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmou ontem esperar que o Conselho de Segurança consiga responder à violência na Síria "em uníssono".

"(Ban) está preocupado pois, conforme passa o tempo, mais pessoas estão sendo assassinadas", disse o porta-voz do secretário-geral. "A necessidade de agir vem da necessidade de parar as mortes." / AP