Diplomata chinês visitou Coreias para atenuar tensões, diz chanceler

PEQUIM - O ministro de Exteriores da China disse nesta terça-feira, 14, que Pequim enviou um de seus mais qualificados diplomatas para a Península Coreana para atenuar as tensões da região, em uma aparente tentativa de mostrar que o país está atendendo às pressões internacionais para intervir na crise entre as Coreias.

De acordo com o chanceler Jiang Yu, ambas as Coreias reafirmaram, durante a visita do diplomata Dai Bingguo à região, a necessidade de fazer com que as tensões não aumentem.

"Os dois lados acreditam que os governos devem manter a calma e restringir a realização de exercícios militares, tomar atitudes para evitar a escalada das tensões e desempenhar um papel fundamental para a manutenção da paz e da estabilidade na Península", disse o chanceler chinês.

As tensões na Península Coreana voltaram a aumentar quando disparos de artilharia norte-coreanos atingiram a ilha de Yeonpyeong, da Coreia do Sul, no Mar Amarelo, e deixaram ao menos dois soldados e dois civis mortos e dezenas de feridos em novembro. Seul respondeu com mais disparos, mas Pyongyang acusa os sul-coreanos de terem iniciado o conflito.

A ação levou vários países ocidentais aliados à Coreia do Sul a condenar a ação norte-coreana. A China, histórica aliada da Coreia do Norte, porém, manteve-se em posição neutra.

As Coreias se encontram tecnicamente em conflito desde que a Guerra da Coreia (1950-1953) foi encerrada pelo armistício em vez de um tratado de paz. Desde então, o acirramento das tensões entre as duas nações asiáticas é frequente.

Um dos episódios mais recentes dos atritos entre os países foi o afundamento do navio sul-coreano Cheonan. Seul acusa Pyongyang de estar por trás do ataque, que matou 46 marinheiros. A Coreia do Norte, que está sob pressão pelas suspeitas de estar ampliando seu programa nuclear, nega.