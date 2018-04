Diplomata da UE viaja aos EUA para tratar do Haiti A chefe das Relações Exteriores da União Europeia (UE), Catherine Ashton, viajou hoje para os Estados Unidos. Ela deve se encontrar amanhã com a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, e, na sexta-feira, com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, para discutir a crise no Haiti. Catherine deve ainda se reunir com outros altos funcionários da administração dos EUA e do Congresso.