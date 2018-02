Diplomata diz que ciclone em Mianmar pode ter matado 100 mil

Diplomatas americanos em Mianmar receberam a informação de que pode haver mais de 100 mil mortos na área do delta devido ao ciclone que devastou o país, disse uma representante da chancelaria dos EUA nesta quarta-feira, 7. "A informação que recebemos indica que pode ter havido mais de 100 mil mortes na área do delta", disse Shari Villarosa, da embaixada dos Estados Unidos em Mianmar. Ela falou com os repórteres em uma teleconferência, em Rangoon. Veja também: Com ajuda escassa, sobreviventes saqueiam lojas em Mianmar Índia diz que alertou Mianmar sobre o Nargis Mianmar cede e aceita ajuda da ONU às vítimas do ciclone Junta ignorou alerta emitido pela ONU Desafio é levar ajuda às áreas devastadas Ong diz que 50 mil podem ter morrido Ainda nesta quarta-feira, o subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários John Holmes afirmou que número de vítimas do ciclone Nargis pode subir "muito significantemente" além da estimativa oficial do governo, de mais de 22 mil mortos. Ajuda internacional A Junta Militar que governa a antiga Birmânia autorizou o envio nesta quarta-feira, 7, de um avião com mais de 25 toneladas de ajuda humanitária às vítimas, segundo comunicou um representante das Nações Unidas (ONU), apesar lentidão das autoridades birmanesas em conceder vistos aos agentes humanitários. O porta-voz da ONU, Richard Horsey, afirmou que um avião deve sair da Itália com 25 toneladas de suprimentos. Pouco podem fazer os trabalhadores humanitários que estão na zona de catástrofe. Os únicos representantes das agências da ONU que estão no local neste momento são pequenas equipes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e da Organização Mundial de Saúde (OMS). O ciclone de sábado ainda deixou cerca de 1 milhão de desabrigados. Mais de 40 mil pessoas estão desaparecidas.