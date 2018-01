Diplomata do Irã elogia proposta russa sobre crise nuclear O embaixador do Irã na Rússia elogiou a proposta russa de transferir o programa iraniano de enriquecimento de urânio para solo russo - uma medida que poderá resolver a crise internacional em torno do programa nuclear de Teerã. "No que diz respeito à proposta russa, consideramos que seja construtiva, e a estudamos com cuidado. É uma boa iniciativa para resolver a situação. Acreditamos que o Irã e a Rússia deverão encontrar uma saída conjunta", disse Gholamreza Ansari, em comentários traduzidos para o russo e transmitidos pelo Canal Um de televisão, estatal. As declarações conciliatórias surgem no mesmo dia em que os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU se reuniram em Londres com a Alemanha para discutir que medidas tomar, agora que o Irã retirou os lacres de uma instalação de enriquecimento de urânio. Os seis países concordaram em pedir que o Irã suspenda suas atividades nucleares. Diplomatas em Londres anunciaram também planos para convocar uma reunião de emergência da diretoria da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para os dias 2 e 3 de fevereiro. a AIEA poderá encaminhar o caso para o Conselho de Segurança da ONU.