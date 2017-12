Diplomata egípcio é vítima de seqüestro na faixa de Gaza Um diplomata egípcio foi seqüestrado nesta quinta-feira na Cidade de Gaza, informaram fontes da segurança palestina. O seqüestro aconteceu a cerca de 200 metros da representação, segundo disseram as fontes, que não identificaram a vítima do seqüestro. Até o momento, nenhuma organização palestina assumiu a autoria do seqüestro.