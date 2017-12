Diplomata egípcio seqüestrado em Gaza é libertado O diplomata egípcio Hussam al-Musli, seqüestrado na quinta-feira passada quando estava a caminho de seu escritório na Faixa de Gaza, foi libertado na madrugada deste sábado, informam fontes de segurança palestinas. Hussam foi o primeiro seqüestro de um diplomata na Cidade de Gaza e de um cidadão árabe. Hussam al-Musli, que trabalha na sede da representação do Egito na Cidade de Gaza, ia para o escritório quando um grupo de milicianos armados parou seu veículo, obrigando-o a entrar em outro. O grupo radical palestino Brigada dos Homens Livres assumiu a autoria do seqëstro. O Egito abriu seus escritórios de representação diplomática em Gaza pouco depois do estabelecimento do poder da Autoridade Nacional Palestina (ANP) nos territórios palestinos. f