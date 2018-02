Diplomata holandês é espancado em Moscou Um diplomata holandês foi espancado por dois homens que se disfarçaram de eletricistas para entrar em seu apartamento no centro de Moscou. O ministro do Exterior holandês, Frans Timmermans, escreveu em sua página de Facebook que o diplomata ficou levemente ferido após o ataque. A Rússia foi rápida em lamentar o episódio e prometeu capturar os responsáveis, enquanto o governo da Holanda exige uma investigação a fundo do caso.