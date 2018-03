Diplomata indiano acusa Paquistão por atentado em Cabul O secretário de Exterior da Índia, Shivshankar Menon, acusou hoje ''elementos no Paquistão'' de serem os responsáveis pelo atentado contra a Embaixada da Índia em Cabul, capital do Afeganistão, que deixou 58 mortos, inclusive um diplomata indiano, no último dia 7. Menon disse a jornalistas, em Nova Délhi, que o atentado "colocou sob tensão" as negociações de paz entre Índia e Paquistão. "Todas as nossas informações indicam que elementos no Paquistão estão por trás do ataque", acusou. O progresso nas negociações de paz entre Índia e Paquistão tem sido lento desde o início do processo, em 2004, por causa da desconfiança mútua entre os dois vizinhos e rivais nucleares.