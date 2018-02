Diplomata iraniano é assassinado no Iraque Um diplomata iraniano foi assassinado a tiros em Bagdá em seu carro, quando dirigia-se à embaixada de seu país, segundo informações de um funcionário iraniano. A TV estatal iraniana o idenficiou como o secretário da embaixada, Khalil Naimi. Uma delegação iraniana foi destacada para o Iraque, a fim de ajudar a mediar as negociações entre as autoridades lideradas pelos EUA e o clérigo xiita Muqtada al-Sadr.