Diplomata iraquiano é seqüestrado em Bagdá Um grupo de homens armados seqüestrou nesta terça-feira num bairro do sudoeste de Bagdá o cônsul iraquiano no Irã, Wisam Jassim Abdallah al-Awad, segundo fontes do Ministério do Interior. O diplomata foi interceptado por dois carros quando dirigia próximo de sua casa na vizinhança de Ammil, Bagdá. Homens armados em três carros bloquearam o carro do cônsul. Ainda não há informações sobre qual grupo estaria por trás do seqüestro. O Ministério do Exterior iraquiano confirmou o seqüestro e disse que al-Awad era cônsul na cidade iraniana de Kermanshah, uma cidade com uma grande população curda, próxima da fronteira com o Iraque.