Diplomata israelense e ElBaradei batem boca na AIEA

Michaeli também acusou ElBaradei de se recusar a se reunir com funcionários israelenses para debater a questão. Diplomatas presentes relataram que ElBaradei rebateu de forma furiosa as acusações de Michaeli. "Não venha você nos dar lição de moral", disse o diretor-geral da AIEA, citado pelos diplomatas, que conversaram sob a condição de anonimato.

Segundo os presentes, tudo começou quando Michaeli disse que "os pedidos de cooperação do diretor-geral feitos a Israel são redundantes. Se ele realmente quisesse mais informações de Israel, não teria se recusado a se reunir com autoridades israelenses e evitaria criticar Israel em público. Israel pede ao diretor-geral que evite a parcialidade política ao lidar com o caso sírio".

ElBaradei então tomou a palavra e salientou o fato de Israel não ser um país signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), suspeito inclusive de possuir um arsenal atômico não declarado. "Quem você acha que é para nos dizer como fazer alguma coisa aqui?", questionou ele. Israel "nem ao menos é signatário" do TNP, prosseguiu o egípcio, cujo terceiro mandato à frente da AIEA expira este ano.

Investigação

A investigação da AIEA foi iniciada depois que aviões de guerra israelenses terem bombardeado uma estrutura dentro da Síria onde, segundo os Estados Unidos, estaria sendo construído, com a ajuda da Coreia do Norte, um reator nuclear configurado para a produção de plutônio, substância que pode ser usada para carregar ogivas nucleares. ElBaradei criticou o bombardeio israelense em diversas ocasiões.

A Síria nega a acusação de que mantém atividades nucleares ocultas, mas se recusa a aceitar o retorno de agentes da ONU depois de uma inspeção realizada no ano passado. Damasco também se nega a fornecer explicações aprofundadas sobre vestígios incomuns de urânio encontrados pela ONU. A Síria afirma que Israel utilizou bombas ou mísseis contendo urânio empobrecido no bombardeio e que os vestígios da substância encontrados no local seriam dessas armas. No entanto, ElBaradei considera improvável essa hipótese. Ao mesmo tempo, Israel nega ter usado tais armas.