Diplomatas acusam Taleban de pressão psicológica A recusa da milícia islâmica Taleban em permitir que diplomatas ocidentais visitem oito funcionários estrangeiros detidos no Afeganistão é parte de um jogo de nervos cujo objetivo é afetá-los psicologicamente, afirmou os enviados internacionais durante uma entrevista coletiva em Cabul. "Trata-se de pressão psicológica. Eles não querem que as pessoas saibam que têm qualquer tipo de apoio, que fiquem confiantes com nossa visita", afirmou Alastar Adams, primeiro-secretário e cônsul da Alta Comissão Australiana no vizinho Paquistão. Os funcionários estrangeiros detidos - duas americanas, quatro alemães e dois australianos - estão sendo mantidos presos em Cabul há duas semanas e são acusados de pregar o cristianismo nesta nação de absoluta maioria islâmica. Eles fazem parte de um grupo de 24 pessoas presas - entre estrangeiros e afegãos - que trabalham para a organização não-governamental (ONG) Shelter Now International, mantida pelo grupo cristão Vision for Asia, com base na Alemanha. "Eles são reféns", afirmou Adams. "Em termos práticos, trata-se de pressão psicológica, a crueldade infringida a eles. Não posso nem imaginar como os familiares dos detidos estão se sentindo". Os funcionários estrangeiros estão sendo mantidos no depósito de um reformatório para delinqüentes juvenis, muitos deles retirados das ruas de Cabul por mendigar e viver do lixo da cidade. Em uma blitz realizada nos escritórios da ONG e nas casas dos funcionários detidos, o Taleban apreendeu fitas de vídeo, bíblias e outros materiais com conteúdo cristão, tudo traduzido para as línguas faladas no Afeganistão. Adams e seus colegas, o cônsul-geral dos EUA no Paquistão, David Donahue, e Helmut Landes, da embaixada alemã, estão em Cabul desde a última terça-feira tentando uma autorização para visitar os detidos. Por sua vez, o Taleban nega a visita, afirmando que apenas se pronunciará depois do término de uma investigação sobre proselitismo. A liderança da milícia aconselhou os diplomatas a abandonarem o Afeganistão, mas os enviados apenas deixarão o país na próxima terça-feira, quando vencem seus vistos.