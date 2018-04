Diplomatas americanos expulsos deixam embaixada em Moscou

MOSCOU – Diplomatas americanos deixaram a embaixada dos Estados Unidos em Moscou na manhã desta quinta-feira, 5, no último dia do prazo concedido pelo presidente Vladimir Putin para saída do país. Três ônibus e um micro-ônibus levaram os representantes e seus familiares ao aeroporto da capital russa.

Na semana passada, Putin determinou a saída de 60 diplomatas americanos como retaliação à expulsão do mesmo número de representantes russos dos Estados Unidos. Moscou também anunciou que fechará o consulado americano em São Petersburgo. As medidas elevam a tensão diplomática entre a Rússia e os países ocidentais sobre o envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e a filha dele, Yulia.

+ Para ONU, mundo está próximo de situação semelhante à Guerra Fria

+ Relações diplomáticas entre EUA e Rússia: as expulsões de representantes ao longo dos anos

Além dos diplomatas americanos, Putin também ordenou a expulsão de outros 59 representantes de países membros da União Europeia, além da Austrália, Albânia, Croácia, Ucrânia, Macedônia, Moldávia, Noruega e Canadá.

Nas últimas semanas, os países ocidentais, junto dos Estados Unidos, realizaram uma investida contra Moscou em apoio ao Reino Unido e determinaram a saída de mais de 150 diplomatas russos. O Kremlim respondeu que irá responder de forma idêntica a cada sanção aplicada contra Moscou, sinalizando que mais diplomatas deverão deixar a Rússia. //AFP e EFE