Diplomatas árabes propõem mudar plano de paz Diplomatas de vários países árabes propuseram mudanças nos termos do plano de paz do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Abdullah Bin Abdelazziz. A idéia seria oferecer a Israel "paz completa" em troca da retirada das tropas israelenses de todos os territórios ocupados em 1967 - frase menos precisa do que a da proposta de Abdullah, de "reconhecimento da existência" do Estado judeu. Vários países temem que o plano inicial mostre que os árabes estão dispostos a ceder demais enquanto Israel invade campos de refugiados. A Síria receia que o processo de paz se concentre na questão palestina, deixando em segundo plano as Colinas do Golan, tomadas por Israel também em 1967.