Diplomatas de seis países discutirão crise iraniana em Paris Diplomatas de Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha se reunirão na terça-feira em Paris para estudar a resposta a ser dada ao Irã após sua decisão de prosseguir com o programa de enriquecimento de urânio, informou a imprensa local nesta segunda-feira. Diretores-gerais dos Ministérios de Exteriores dos seis países debaterão na capital francesa os passos a serem dados após a divulgação na sexta-feira de um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre o Irã. Segundo o documento, Teerã não somente ignorou as exigências da comunidade internacional como acelerou o enriquecimento de urânio e não ofereceu a cooperação requerida pelo Conselho de Governadores do organismo nuclear e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Com a exceção da Alemanha, os outros participantes da reunião de Paris têm postos permanentes no Conselho de Segurança, encarregado de estabelecer uma linha perante a persistência iraniana em desenvolver seu programa nuclear. Todos eles apostam pela via diplomática para a solução da crise, mas russos e chineses se mostram claramente contrários à hipótese de aplicar sanções ao Irã para que o país cumpra as exigências da comunidade internacional. A reunião permitirá comprovar se há margem para a aproximação de posições entre europeus e americanos com a China e a Rússia, para que o Conselho de Segurança da ONU possa dar um ultimato ao Irã. A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, afirmou neste domingo que os EUA defenderão na ONU uma resolução que exija ao Irã a paralisação da produção de urânio enriquecido, a menos que queira se expor a sanções. O capítulo VII da Carta da ONU prevê sanções para quem não cumprir qualquer resolução que seja aprovada, que vão desde a negativa a dar vistos para os governantes ao embargo ou, até mesmo, à ação militar.