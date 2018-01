Diplomatas deixam amanhã o Afeganistão Depois de uma semana tentando visitar funcionários de uma agência de ajuda, detidos pela acusação de propagar o cristianismo, diplomatas ocidentais receberam hoje a última palavra do Taleban: não haverá visitas e o visto deles não será prorrogado. Os três diplomatas - dos Estados Unidos, Austrália e Alemanha - deverão deixar Cabul, a capital afegã, amanhã sem visitar os presos. "Partiremos, mas este caso não está encerrado", disse David Donahue, cônsul-geral norte-americano no vizinho Paquistão. "Há ainda oito detidos que têm direito ao acesso consular e, por isso, amanhã mesmo, estaremos na embaixada do Taleban no Paquistão repetindo esta exigência", advertiu. "Certamente não somos bem-vindos aqui", afirmou, por sua vez, Alastar Adams, primeiro-secretário e cônsul-geral da Alta Comissão Australiana no Paquistão. "Mas isso é apenas o final da primeira fase". Hoje, o Taleban devolveu os passaportes dos diplomatas. Os funcionários estrangeiros detidos - duas americanas, quatro alemães e dois australianos - estão presos em Cabul há duas semanas acusados de pregar o cristianismo nesta nação de absoluta maioria islâmica. Eles fazem parte de um grupo de 24 pessoas presas - entre estrangeiros e afegãos - que trabalham para a organização não-governamental (ONG) Shelter Now International, mantida pelo grupo cristão Vision for Asia, com base na Alemanha. Os funcionários estão sendo mantidos em um depósito de um reformatório para delinqüentes juvenis, muitos deles retirados das ruas de Cabul por mendigar e viver do lixo da cidade. Adams, Donahue e Helmut Landes, da embaixada alemã, estão em Cabul desde a última terça-feira tentando uma autorização para visitar os detidos. No entanto, o Taleban nega a visita, afirmando que apenas se pronunciará depois do término de uma investigação sobre proselitismo. Ontem, a milícia islâmica Taleban comemorou o Dia da Independência do Afeganistão com uma grande mostra de autoridade. Aviões de combate rasgaram os céus e centenas de soldados marcharam em meio a edifícios destruídos pela guerra para marcar a tomada do poder. A população saiu às ruas para observar a marcha, realizada em Cabul. A milícia Taleban governa quase todo o Afeganistão desde 1996 quando foi imposta uma versão rígida da lei islâmica. Esta foi a primeira vez que a milícia pôde realizar uma mostra ampla e bem organizada de poder. O Afeganistão se livrou do domínio colonial britânico em 1919.