Diplomatas e comandantes militares pedem voto contra Bush Um grupo de 26 diplomatas e comandantes militares aposentados dos EUA divulgaram manifesto pedindo aos eleitores americanos que não votem no presidente George W. Bush nas eleições de novembro. O general da reserva Merril A. "Tony" McPeak, ex-comandante do Estado Maior da Força Aérea, disse que a administração Bush acreditou que seria recebida com flores depois de uma vitória militar no Iraque e, por isso, "estávamos totalmente despreparados para a ocupação pós-guerra. Então, o que vemos se desenrolando é um total desastre". Chas Freeman, ex-embaixador na Arábia Saudita durante a Guerra do Golfo, de 1991, no governo de George Bush pai, disse que a forma como a atual administração trata as relações com o mundo islâmico tem prejudicado particularmente os interesses dos EUA no longo prazo. O grupo, autodenominado Diplomatas e Comandantes Militares pela Mudança, não chega a endossar explicitamente o candidato democrata John Kerry. Mas, um de seus membros afirmou que "é mais ou menos isso, sem dizê-lo". Entre o grupo estão 20 embaixadores, apontados por presidentes dos dois partidos, outros funcionários do Departamento de Estado e líderes militares com cerca de três décadas de carreira.