Diplomatas e ministros de 11 países reúnem-se em Paris Ministros de Exterior e diplomatas de 11 países da Europa e do Mar Mediterrâneo iniciam neste domingo dois dias de reuniões em Paris para debater temas regionais e a crise no Iraque, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da França. O conflito no Oriente Médio e a segurança regional também serão discutidos no decorrer do encontro, que começa hoje e termina amanhã, prosseguiu a chancelaria francesa. O Fórum Mediterrâneo conta com a participação de Argélia, Espanha, Egito, Grécia, Itália, Malta, Marrocos, Portugal, Tunísia e Turquia, além da França que é a anfitriã do encontro.