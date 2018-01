Diplomatas estrangeiros deixam o Afeganistão Três diplomatas ocidentais deixaram hoje o Afeganistão sem poder visitar os funcionários de uma agência internacional de ajuda detidos pela milícia islâmica Taleban, mas afirmaram que receberam garantias de que foram entregues as encomendas que eles trouxeram aos presos. "Recebemos confirmação por escrito de que os pacotes pessoais foram recebidos e apreciamos muito esta atitude", disse Alastar Adams, primeiro-secretário e cônsul da Alta Comissão Australiana no vizinho Paquistão. "Temos certa satisfação de saber que eles sabem que nós estivemos aqui". Os trabalhadores não foram vistos desde que foram presos, há duas semanas, acusados pela milícia de propagação do cristianismo neste país de absoluta maioria islâmica. "Temos uma lista em forma de inventário assinada por todos os trabalhadores de ajuda", disse o diplomata David Donahue, cônsul-geral da embaixada norte-americana no Paquistão. Os diplomatas trouxeram alimentos, material de higiene pessoal e cartas de familiares para os detidos. Donahue, que falou ontem à noite com os familiares dos funcionários norte-americanos, indicou que os detidos estão "ansiosos". Os trabalhadores estrangeiros - duas norte-americanas, quatro alemães e dois australianos - fazem parte de um grupo de 24 pessoas presas que trabalham para a organização não-governamental (ONG) Shelter Now International, mantida pelo grupo cristão Vision for Asia, com base na Alemanha. Eles estão sendo mantidos em um dos depósitos de um reformatório para delinqüentes juvenis, muitos deles retirados das ruas de Cabul por mendigar e viver do lixo da cidade. Em uma blitz realizada nos escritórios da ONG e nas casas dos funcionários detidos, o Taleban apreendeu fitas de vídeo, bíblias e outros materiais com conteúdo cristão, tudo traduzido para as línguas faladas no Afeganistão. Adams, Donahue e Helmut Landes, da embaixada alemã, chegaram a Cabul na última terça-feira tentando uma autorização para visitar os detidos. No entanto, o Taleban negou a visita, afirmando que apenas se pronunciará depois do término de uma investigação sobre proselitismo. Hoje, os vistos de permanência dos três diplomatas venceram e eles tiveram que deixar o país.