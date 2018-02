Diplomatas expulsos tiram crise econômica do noticiário LOS ANGELES TIMES - A expulsão pelo presidente Nicolás Maduro de três diplomatas americanos, na segunda-feira, foi mais um sinal dos crescentes problemas que o governo da Venezuela enfrenta e das medidas extremas que está tomando para tentar desviar a atenção de seus apoiadores, segundo analistas. Num discurso comemorativo do 200.º aniversário de uma batalha revolucionária, no Estado ocidental de Falcón, Maduro disse que estava expulsando os adidos comerciais por supostamente se reunirem com figuras da oposição e "fazerem ações para sabotar o sistema de eletricidade".