Diplomatas iranianos presos pelos EUA são soltos no Iraque Os dois diplomatas iranianos detidos na semana passada por forças americanas no Iraque foram libertados nesta sexta-feira, 29, informou a emissora de TV estatal iraniana. Segundo a emissora, os diplomatas foram entregues à embaixada do Irã em Bagdá na presença de um alto funcionário iraquiano da Segurança Nacional, cuja identidade não foi revelada. "Os dois diplomatas foram detidos na quinta-feira da semana passada na capital iraquiana em um ato contrário às normativas internacionais e sem levar em conta sua imunidade política", afirmou a emissora. Além disso, informou que três horas depois desta detenção foram capturados pelas forças americanas outros dois diplomatas e dois funcionários da embaixada iraniana no Iraque, que foram postos em liberdade pouco depois de negociações dos governos de Teerã e Bagdá. O porta-voz do Ministério de Exteriores iraniano, Mohamad Ali Hosseini, condenou na quarta-feira a detenção dos dois diplomatas e insistiu em que o governo iraquiano era o responsável pelo ocorrido. Os EUA "devem responder de acordo com as normativas internacionais", afirmou Hosseini, que advertiu que "esse ato terá conseqüências desagradáveis".