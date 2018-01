Diplomatas iraquianos no exterior estão isolados Enquanto caía o governo de Saddam Hussein, os diplomatas iraquianos se distanciavam do regime, queimavam documentos ou, no mínimo, permaneciam isolados em suas embaixadas, sem receber ordens e sem idéia alguma sobre de quem deverão aceitá-las. Em toda a Europa, Oriente Médio e África, os diplomatas iraquianos estavam nesta quinta-feira no limbo, embora nenhum tivesse dado a guinada de 180 graus do embaixador de Bagdá perante as Nações Unidas, que subitamente declarou não ter vínculos com Saddam, após semanas de retórica inflamada. O encarregado de assuntos iraquianos em Berlim, Muaead Hussain, falando por trás do portão de ferro da Embaixada, disse que já não vinha tendo contato com Bagdá "há duas ou três semanas". A mesma Embaixada, onde o clima era tranqüilo, foi invadida em agosto passado por um grupo de iraquianos que tomou quatro reféns - entre os quais Hussain - durante quatro horas, exigindo a saída de Saddam. No Cairo, Egito, a segurança em torno da Embaixada do Iraque foi reforçada. Em Estocolmo, Suécia, cerca de 20 curdos iraquianos reunidos na quarta-feira à noite diante da sede diplomática pediram, com alto-falantes, aos três diplomatas que ali permanecem que peçam asilo político no país escandinavo. Embora não haja confirmação de que os diplomatas iraquianos tenham pedido asilo na Europa, os governos europeus não esperam que eles permaneçam em seus cargos muito tempo. "Depende do Iraque e das próximas autoridades decidir o que fazer com seus representantes", disse em Bruxelas um porta-voz da Chancelaria belga, Patrick Herman. Em Viena, a Embaixada iraquiana disse que seu pessoal estava tranqüilo, mas que não tinha idéia de quem estava a cargo da diplomacia em seu país. E em Nairóbi, no Quênia, um funcionário disse que "não temos nenhuma informação e nos limitamos a ver televisão". No escritório de interesses iraquianos dentro da Embaixada marroquina em Paris, pelo menos dois enormes retratos de Saddam Hussein continuavam pendurados. "Estou há poucos meses aqui", disse, com voz nervosa, um jovem chamado Omar Ahmed, que não revelou seu cargo. "Que vou fazer agora? Bem, estou trabalhando aqui para nossa Embaixada. Não façam mais perguntas, por favor". Veja o especial :