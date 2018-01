Diplomatas russos sofrem bombardeio no Iraque Um comboio de diplomatas russos ficou sob fogo de artilharia neste domingo, enquanto tentava deixar Bagdá, informa o governo da Rússia. Há quatro ou cinco feridos, segundo o Ministério das Relações Exteriores russo, nenhum em condição grave. O presidente Vladimir Putin foi informado do incidente. O Comando Central americano no Catar informa que, a princípio, não havia nenhuma formação da coalizão no local onde ocorreu o ataque. O comboio foi atacado enquanto se dirigia para a fronteira da Síria. Autoridades russas já haviam retirado do Iraque quase todo o pessoal da Embaixada, mas uma equipe permaneceu no país até este domingo, incluindo o embaixador. A agência da notícias Interfax informa, segundo fontes não-especificadas que estariam no comboio, que o grupo foi atacado pela primeira vez a 8 km de Bagdá, depois que os carros buscaram contornar um tiroteio na estrada. O comboio prosseguiu depois que os feridos foram tratados e parou ao ver uma coluna de jipes a 15 km da cidade, segundo a fonte. O grupo parou, enviando um carro com a bandeira russa adiante, para explicar quem era e pedir passagem. "Eles começaram a atirar nele (no carro)", a fonte teria dito. "Graças a Deus ninguém se machucou. Os jipes foram embora". O porta-voz da Chancelaria russa, Alexander Yakovenko, disse que os dados preliminares dão conta de quatro ou cinco feridos, nenhum com a vida em perigo. Segundo ele, haveria 25 pessoas, ao todo, no comboio, incluindo diversos jornalistas e o embaixador, Vladimir Titorenko. A Chancelaria informou ainda que os embaixadores dos EUA e do Iraque foram convocados com urgência, e foi pedido que tomassem todas as providências para garantir a segurança dos cidadãos russos no Iraque, investigar o incidente e punir os responsáveis. Veja o especial :