Diplomatas tem pouco otimismo sobre negociações com Irã O Irã não ofereceu concessões significativas sobre as principais questões nas negociações sobre o programa nuclear do país, afirmou um diplomata ocidental neste sábado, deixando as conversas em um aparente impasse, com menos de 72 horas para o fim do prazo. A falta de progresso significa que os EUA e seus parceiros podem agora ter dificuldades para formar um amplo acordo político com o Irã até segunda-feira.