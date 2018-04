Diplomatas visitam unidade de urânio no Irã A televisão estatal iraniana afirmou que diplomatas visitaram a principal fábrica de enriquecimento de urânio do país. Teerã espera que a visita possa fortalecer suas garantias de que o programa nuclear do Irã é pacífico. O país está buscando apoio antes de mais reuniões com representantes de potências globais sobre o tema, que serão realizadas em Istambul, na Turquia, neste mês.