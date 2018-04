Dirceu ajuda campanha chavista, diz jornal

Segundo o diário El Universal, Dirceu esteve em Caracas em janeiro, acompanhado do embaixador da Venezuela em Brasília, Maximilien Sánchez Arveláiz, para assessorar membros da campanha de Chávez à reeleição.

Ainda de acordo com o diário, um dos objetivos da visita era melhorar as "lacunas comunicacionais" de Chávez, essencialmente no que diz respeito a seu estado de saúde e sua imagem autoritária. "Estão tentando torná-lo mais conciliador", disse uma fonte da presidência venezuelana ao jornal. Procurada pelo Estado, a assessoria do ex-ministro disse desconhecer a viagem.

Santana, também segundo o jornal venezuelano, deve chegar a Caracas nesta semana para discutir detalhes do contrato. O marqueteiro participou no ano passado da campanha do presidente de El Salvador, Maurício Funes. Assessores do PT também participaram da campanha que levou Ollanta Humala ao poder no Peru.

Na eleição peruana, publicitários brasileiros fizeram Humala suavizar seu discurso e sua imagem, tornando-a mais próxima do perfil do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estratégia foi bem-sucedida.

Do lado da oposição, Capriles conta com o auxílio de Renato Pereira e Chico Mendez, que já fizeram campanhas para os governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e de Pernambuco, Eduardo Campos.