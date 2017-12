Dirceu representará Lula no funeral de Arafat O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, representará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia fúnebre do líder palestino, Yasser Arafat, no Cairo. A informação é da Presidência da República. O presidente não poderá assistir aos funerais por causa da visita do presidente Chinês ao Brasil, Hu Jintao, que chega nesta quinta-feira de tarde em Brasília. Alguns membros da comitiva brasileira que participará do funeral do líder palestino já começaram a chegar na Base Aérea de Brasília. A comitiva vai se deslocar para Recife, onde um avião presidencial os aguarda para partir em direção ao Cairo, às 13h. Além de José Dirceu, que ainda é aguardado, irão o embaixador Afonso Ouro Preto, os deputados Paulo Pimenta (PT-RS), Jamil Murad (PCdoB-SP) e do senador Maguito Vilela (PMDB-GO).