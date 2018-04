Direita avança com força na Itália, Grã-Bretanha e Holanda

Partidos populistas, eurocéticos e de extrema direita aumentaram seu eleitorado em nove países da União Europeia, dentre os quais três dos seis mais importantes do bloco, nas eleições para o Parlamento Europeu, encerradas no domingo. Juntos, a União pela Europa de Nações (UEN), de extrema direita, e o grupo Independência/Democracia (IND/DEM), soberanista e antieuropeu, conquistaram 54 das 736 cadeiras no Legislativo de Bruxelas e Estrasburgo. O avanço dos grupos populistas deu-se na Grã-Bretanha, Itália e Holanda - terceira, quinta e sexta maiores economias da UE, respectivamente, - além de Áustria, Dinamarca, Finlândia, Hungria, Eslovênia e Lituânia. Nestes países, houve aumento do número de deputados eleitos que defendem bandeiras da extrema direita, como as ideologias xenofóbicas, e populistas, como o euroceticismo. Entre os exemplos de agremiações que avançaram estão o Partido Nacional Britânico (BNP), que conquistou sua primeira cadeira no Parlamento Europeu, o Partido para a Liberdade da Holanda, e a Liga Norte, da Itália, antieuropeia e anti-imigração, que elegeu oito deputados (o dobro do que tinha). "Os partidos de extrema direita e os populistas e eurocéticos avançaram em países importantes, como Grã-Bretanha, mas o sucesso não foi absoluto, pois em países como França e Bélgica, por exemplo, houve recuo da extrema direita", pondera o cientista político do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (Iris), de Paris, Jean-Yves Camus. A ressalva de Camus traduz-se na apuração total do bloco. Em países como Alemanha, França e Espanha, o fenômeno verificado foi inverso, o que levou as duas maiores agremiações extremistas a avançar apenas moderadamente no conjunto de 27 países. Em comparação com as eleições de 2004, o UEN avançou de 27 para 35 cadeiras, enquanto o IND/DEM recuou de 37 para 19 assentos. "O novo equilíbrio do Parlamento Europeu é sim mais à direita, mas é marcado pela direita democrática, que reúne liberais e conservadores", explica Camus. Uma explicação para o avanço dos partidos de centro-direita é a fraqueza da esquerda nos maiores colégios eleitorais. Para o presidente do Instituto de Estudos Europeus da Universidade Livre de Bruxelas, Mario Telo, a esquerda está pagando seu envolvimento com o liberalismo, que marcou a reforma do Partido Trabalhista britânico nos anos de Tony Blair. "Talvez a esquerda também esteja sendo identificada como responsável (pela crise)", diz. VOTAÇÕES NACIONAIS A supremacia dos partidos de direita e o avanço da extrema direita na votação europeia, contudo, não devem significar grande vantagem nas próximas eleições nacionais, como as que ocorrerão na Alemanha, em outubro, e na Grã-Bretanha, em 2010 - caso não seja antecipada. "Na Grã-Bretanha, o sistema de escrutínio favorece a bipolaridade entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Seria muito difícil um avanço do BNP", explica Camus. Já na Alemanha, diz o cientista político, o problema da extrema esquerda é a aversão do eleitorado ao ideário nacionalista e nazista, que conduziu o país à destruição na 2ª Guerra Mundial.