Direita avança na Itália, Grã-Bretanha e Holanda Partidos populistas, eurocéticos - os que têm restrições quanto ao sucesso do bloco europeu - e de extrema direita aumentaram seu eleitorado em nove países da União Europeia (UE), dentre os quais Grã-Bretanha, Itália e Holanda - terceira, quinta e sexta maiores economias da UE, respectivamente - , nas eleições para o Parlamento Europeu, encerradas no domingo. Juntos, a União pela Europa de Nações (UEN), de extrema direita, e o grupo Independência/Democracia (IND/DEM), soberanista e antieuropeu, conquistaram 54 das 736 cadeiras no Legislativo de Bruxelas e Estrasburgo.