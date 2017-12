Direita deve vencer segundo turno na França O bloco conservador que apóia o reeleito presidente Jacques Chirac deverá ganhar também o segundo turno das eleições parlamentares de domingo na França, segundo pesquisas publicadas hoje pelo jornal Le Figaro. A magnitude dessa vitória, no entanto, estaria diretamente relacionada aos índices de abstenção, que poderiam ser tão elevados quanto no primeiro turno, quando 35,6% de um total de 41 milhões de eleitores inscritos não compareceram às urnas. Segundo pesquisa publicada pelo jornal Le Monde, a maioria deles não se arrependeu e pode repetir a dose depois de amanhã, viajando ou ficando em casa para assistir aos jogos do Mundial de Japão e Coréia do Sul - apesar da surpreendente desclassificação da seleção francesa. De acordo com as sondagens feitas pelo conservador Le Figaro, a direitista União para Maioria Presidencial (UMP) obteria maioria absoluta na Assembléia Nacional - entre 384 e 414 das 577 cadeiras do plenário. A esquerda amargaria nova e humilhante derrota. Os socialistas fariam entre 115 e 145 cadeiras, os comunistas entre 14 e 22 e os verdes no máximo 5. A ultradireita de Jean-Marie Le Pen não elegeria ninguém, ficando sem representação parlamentar. Confirmado nas urnas, esse quadro permitiria a Chirac governar a França sem nenhuma barreira na Assembléia Nacional nos próximos cinco anos. Durante toda a campanha eleitoral, tanto no primeiro quanto agora no segundo turno, ele pediu aos franceses uma oportunidade para aplicar seu programa administrativo, barrado nos últimos cinco anos pelo chamado governo de coabitação - que ele dividiu com o ex-primeiro-ministro socialista Lionel Jospin. O êxito eleitoral da UMP foi atribuído em parte, ao substituto de Jospin (que perdeu o primeiro turno das eleições presidenciais de maio para Le Pen e renunciou), nomeado por Chirac para chefiar o governo de transição - o popular Jean-Pierre Raffarin. Em caso de vitória da direita clássica, como atestam as pesquisas, ele deverá ser ratificado no cargo por Chirac. Hoje, fim da campanha eleitoral, os socialistas renovaram dramático apelo aos franceses para que não apostem todas as suas cartas na direita clássica de Chirac, deixem de lado o desinteresse e a apatia e partam em massa para os postos de votação. "Não é nada bom deixar o poder nas mãos de um único clã", advertiu o prefeito socialista da capital francesa, Bertrand Delanoe. Chirac controlaria a presidência, a chefia do governo, a Assembléia Nacional, governo provinciais e duas das mais importantes instituições do país: o Conselho Constitucional e o Alto Conselho Audiovisual. Diante desse quadro, o porta-voz do PS, Vincent Peillon, reconheceu: "A esquerda está numa situação muito difícil. Fizeram tudo para decapitá-la." Nos últimos cinco anos, a esquerda vinha controlando a Assembléia Nacional. Obtivera nas eleições de 1997 maioria absoluta, com 286 cadeiras - das quais 241 pertenciam aos socialistas, 38 aos comunistas e 7 aos verdes. Os grupos da extrema direita, encabeçados pela xenófoba e neonazista Frente Nacional (FN) de Le Pen, não repetiram nas eleições legislativas o desempenho excepcional registrado no primeiro turno das eleições presidenciais, quando desbancaram os socialistas. Os candidatos da FN competem em apenas 37 dos 519 distritos do país. Ao todo, 1.045 candidatos concorrem às eleições de depois de amanhã - na prática uma disputa eleitoral entre a chamada direita clássica e a esquerda.