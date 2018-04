"Nós vencemos as eleições, é nosso melhor resultado em sufrágios europeus", disse o líder do PP, Mariano Rajoy, a partidários na capital espanhola. A Espanha, com 43,8 milhões de habitantes, tem 50 cadeiras no Parlamento Europeu. Cerca de 35,5 milhões de cidadãos espanhóis estão aptos a votar, mas apenas 45% compareceram às urnas.