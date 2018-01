Direita francesa sofre derrota inédita em eleições regionais Os partidos da direita clássica na França, União da Maioria Presidencial (UMP) e União pela Democracia Francesa (UDF), sofreram neste domingo uma contundente e inédita derrota no segundo turno das eleições regionais, perdendo o controle de praticamente todas as regiões do país - metrópole e ultramar. A aliança de esquerda, constituída pelos socialistas, comunistas e verdes, venceu em 21 das 22 regiões da metrópole e em três regiões de ultramar. Até então, a direita clássica controlava 16 regiões e a esquerda, apenas oito na metrópole. Os partidos de direita só conseguiram manter sua posição na região da Alsácia. Comentando os resultados, o ministro do Interior, Nicolas Sarkozy, avaliou que a mobilização do eleitorado de esquerda foi superior neste segundo turno à da direita republicana. Segundo Sarkozy, a eleição deveria ser regional, mas acabou tendo "um alcance político incontestável". Voto de punição A abstenção, apesar de o voto não ser obrigatório, foi uma das mais baixas já registradas num pleito dessa natueeza, apenas 34%. Os eleitores franceses não só confirmaram como ampliaram o voto de punição contra o governo dado no primeiro turno, realizado no domingo anterior. Essa derrota não atinge unicamente o presidente Jacques Chirac mas principalmente o primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin, que se encontra na linha de fogo, na medida em que esse resultado abre uma crise política no país. Os partidos de esquerda reuniram 49,8% dos votos contra 37% da direita e 13,2 % da extrema direita. Agora, a palavra está com o presidente da república, que já nas próximas horas deverá se dirigir ao país para tirar as conclusões da derrota, anunciando uma ampla reforma ministerial, que poderá ou não ser acompanhada da própria substituição de Raffarin.