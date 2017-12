Direita "humilde" bate esquerda "chique" Amanhã, a esquerda resignada ao inevitável, a uma nova derrota, a "esquerda" (socialistas, verdes, comunistas...) abre um canteiro de obras: sua reconstrução após a borrasca. Convém dizer que a borrasca foi forte. Um furacão. Após sua passagem, encontraram pequenos fragmentos de esquerda em um ou outro lugar, um pedaço de socialismo, uns restos de trotskismo, uma lasca de comunismo, o nariz inchado dos verdes, e uns trapos que não se sabe mais sequer que partido defendiam outrora - outrora, ou seja, há um mês. Uma eternidade! As frases se espalham: "Inventemos juntos um outro futuro", dizem os socialistas. Os comunistas respondem: "É preciso reconquistar uma visibilidade comunista." É preciso comentar essas frases? É preciso comentar o nada? De uma maneira mais efetiva, todos os partidos de esquerda têm uma urgência: encontrar líderes. A hecatombe de dirigentes foi sangrenta. Lionel Jospin, o número 1 dos socialistas, desapareceu. Seus lugares-tenentes são ameaçados em seus feudos eleitorais e para reacomodar as coisas batalham de manhã à noite. "Sou eu o chefe", grita Laurent Fabius, e Martine Aubry diz: "Mas, afinal, e eu?" E François Hollande: "Sou o herdeiro de Jospin." Portanto, uma urgência: desobstruir o cenário dos chefes mais desonrados (um pouco como acontece com um time de futebol eliminado, e a França tem experiência!). Mas, não é só isso. É preciso também uma "revolução cultural". Desde que a esquerda chegou ao apogeu com François Mitterrand, e em seguida com Jospin, e sempre com brio (pelo menos na época de Mitterrand), ela se habituou ao sucesso, ao luxo, aos palácios nacionais, à distinção. A esquerda é "o chique". Está "na moda". A esquerda é a moda. Os costumes suntuosos e discretos. A Rive Gauche, Saint-Germain des Près. A elegância. O estilo bonito. A alta cultura. Não é mais a classe operária, nem mesmo os pequenos empregados. Não, são os herdeiros, os filhos de altos funcionários, os ex-alunos de ciência política. Em suma, a burguesia - alta e média. O golpe de gênio de Chirac, o dirigente da direita, foi compreender que essas mudanças culturais da esquerda lhe abriram um soberbo campo de manobra. Aproveitou a oportunidade. Teve a idéia de entronizar, como chefe da direita, um homem que é exatamente o contrário da "esquerda muito chique", Jean-Pierre Raffarin, o novo primeiro-ministro. Raffarin, simplesmente por sua aparência, torna a esquerda ainda mais aristocrática e pretenciosa do que na realidade é. Raffarin é a base, o fundo, a França profunda, os grandes camponeses com palha em seus tamancos, os arrendatários da zona rural. As pessoas simples. As pessoas modestas. Para Raffarin, a modéstia é um ofício em tempo integral. A cada cinco minutos, ele se lembra em alta voz que é modesto! É claro que Raffarin não passa de uma manobra. Uma marionete sutilmente levantada por Chirac para provar que a "direita" e a "esquerda" trocaram seus respectivos lugares: na "esquerda", acabaram-se as classes sociais, as graxas e os pulmões siliconados, os estrumes de vaca. Ao contrário, a "direita Raffarin" é tudo que outrora era apanágio da esquerda: os humildes, os pobres, os anônimos, os pouco cultos, os simples. Naturalmente, isso é falso. Na verdade, a direita continua exatamente a mesma: paletós de lã escocesa, belos bairros, ignorância da França profunda etc. Mas Raffarin tem a missão de provar o contrário. Sozinho tem a missão de colocar uma cortina no que é a verdadeira direita. Vê-se assim como a direita é "mais inteligente que a esquerda". Por que Jospin não teve uma idéia tão boa? Por que não levantou na frente de seu pequeno palco um "Raffarin de esquerda", um "chamariz", um homem de esquerda com mãos grandes, pescoço de touro, com um amável sorriso meio tímido? Talvez Jospin não tenha pensado nisso? Ou pode ser que não exista um personagem desse tipo nas lojas do partido socialista?