Direita israelense critica reunião de Olmert com Abbas Representantes do bloco Likud, da direita nacionalista que lidera a oposição, classificaram como "desnecessária" a reunião deste domingo em Jerusalém entre o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas. O deputado Yuval Steinitz, ex-presidente da comissão parlamentar para Assuntos de Segurança e do Exterior, pediu ao chefe do Governo israelense que cancele a reunião, que será realizada domingo à tarde em Jerusalém. Steinitz disse à imprensa local que a diferenciação que Olmert costuma fazer de Abbas no plano pessoal e sua associação com o Hamas "é insustentável na realidade". Segundo fontes do Governo israelense, Olmert dirá a Abbas na reunião que o Estado judeu não reconhecerá ou negociará com o Governo de unidade palestina, embora inclua representantes moderados do Fatah, o movimento que liderado pelo presidente da ANP. Acredita-se que durante a reunião, Abbas e Olmert se referirão ao plano de paz da Arábia Saudita, aprovado pela "cúpula" de chefes de Estado árabes de Beirute (2003), entre outros assuntos. O deputado Ahmed Tibi, representante do coletivo árabe residente em Israel, declarou que se reuniu, no sábado, 10, com Abbas em sua sede cisjordaniana de Ramala, e que o presidente palestino lhe assegurou que as autoridades da Arábia Saudita não têm a intenção de satisfazer a uma exigência israelense para que introduza mudanças nesse plano de paz. A ministra de Assuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que viajou esta madrugada para Washington, disse na última semana que a proposta saudita, aprovada pela "cúpula" na capital libanesa, deve ser submetida a uma mudança no que diz respeito ao direito de retorno de mais de quatro milhões de refugiados e deslocados palestinos das guerras de 1948/49 e de 1967.