Direita italiana protesta contra entrada da Turquia na UE O movimento xenófobo italiano Liga do Norte, que integra o governo do primeiro-ministro Silvio Berlusconi, organizou neste domingo diversas manifestações contra a entrada da Turquia na União Européia (UE). Na sexta-feira, os 25 membros da UE chegaram a um acordo global com a Turquia sobre as futuras negociações de adesão, que devem começar em outubro de 2005. O grupo político pediu a realização de um referendo na Itália sobre o tema e conclamou seus militantes a participarem de uma grande manifestação programada para o domingo em Milão. O ministro de Exterior da Turquia, Abdullah Gul, comentou hoje que as negociações entre Bruxelas e Ancara contribuem para a estabilidade do país muçulmano e dá a ele uma nova posição na Europa e no mundo islâmico.