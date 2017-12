Direita obtém 43,62% nas eleições legislativas da França A direita clássica, constituída pela União para a Maioria Presidencial (UMP) e a União para a Democracia Francesa (UDF), obteve 43,62% dos votos contra 36,02% da esquerda (aliança entre socialistas, comunistas e verdes), no primeiro turno das eleições legislativas da França, realizado ontem, segundo dados completos divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Interior. A extrema direita - que reúne a Frente Nacional e o Movimento Nacional Republicano - obteve 12,2% dos votos, a extrema esquerda somou 2,4% e diversas outras formações 5,42%. Um total de 58 deputados, dos quais 56 à direita, foram eleitos no primeiro turno, entre eles sete ministros do governo de Jean-Pierre Raffarin. Segundo esses dados, a contagem dos votos já permitiu a eleição dos titulares das pastas do Interior, Nicolas Sarkozy, Assuntos Sociais, François Fillon, Transportes, Gilles de Robien, Agricultura, Hervé Gaymard, Ensino Superior, François Loos, Mar, Nico le Ameline, e Saúde, Jean-François Mattei. Os outros 519 deputados serão escolhidos no segundo turno das eleições, que acontece em 16 de junho. A Assembléia Nacional (AN) francesa conta com 577 deputados e tudo indica que a UMP, criada em torno do recém-reeleito presidente Jacques Chirac, poderá obter uma maioria absoluta, embora, para tal, tenha de eleger mais de 289 parlamentares. A taxa de abstenção nas eleições legislativas francesas era calculada hoje à tarde em pelo menos 36% para o conjunto da jornada eleitoral, segundo dois institutos de sondagens, o que constituiria um recorde para a França. A taxa de participação era ontem de 50,61%, às 17h locais (12h de Brasília), segundo o ministério do Interior. Em 21 de abril, no primeiro turno das eleições presidenciais, este número era de 58,55%, e no primeiro turno das eleições legislativas anteriores, em 25 de maio de 1997, de 54,51%.