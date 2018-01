Direita pode sair fortalecida em eleição na Holanda O atual governo social-democrata da Holanda prepara-se para enfrentar uma dura derrota nas eleições de amanhã (quarta-feira), com a conseqüente ascensão da direita. Segundo comentaristas políticos do país, o eleitorado holandês está tão dividido que será praticamente impossível forjar nas eleições de amanhã um governo de coalizão que possa efetivamente administrar o país. Depois de oito anos de liderança dos social-democratas, com o primeiro-ministro Win Kok, a única certeza em relação à eleição desta quarta-feira é o fortalecimento da direita. Três dos quatro partidos à frente das pesquisas são direitistas: a Lista de Pim Fortuyn, a Aliança Democrata Cristã e os Liberais. O político populista Pim Fortuyn - dirigente do partido que leva seu nome, Lista de Pim Fortuyn - foi morto a tiros nove dias antes das eleições gerais. Ele havia conseguido atrair os eleitores de todo o espectro político com ataques aos partidos governistas. Recentes pesquisas sugerem que seu partido antiimigração se transformará na segunda maior força política, tornando difícil governar sem ele. Mas seus candidatos para o parlamento formam um grupo díspar e com pouca coisa em comum além da lealdade a seu líder assassinado - o que pode levar o partido a dividir-se dentro de semanas ou meses. Até agora, o partido não foi capaz nem de escolher um novo líder. O primeiro-ministro Win Kok pediu aos eleitores, em entrevistas à televisão hoje, para "usarem o bom senso", advertindo claramente contra votos de protesto no inexperiente partido de Fortuyn. "As emoções estão em alta e isto é compreensível depois dos recentes e dramáticos eventos. Mas trata-se do futuro de nossa sociedade", afirmou. Em meio aos preparativos para abrir 10.000 cabines eleitorais na manhã da quarta-feira, havia poucos sinais de que o país estava prestes a escolher um novo governo. A campanha eleitoral foi abruptamente suspensa na semana passada após o assassinato de Fortuyn, que travava uma dura batalha contra os poderes estabelecidos e defendia a proposta de se fechar as fronteiras holandesas para novos imigrantes. Num estranho silêncio pré-eleitoral, comícios e debates públicos foram cancelados. Milhões de cartazes, bottons e adesivos foram mantidos nas caixas, com os líderes políticos evitando fazer aparições públicas. A polícia prendeu um ativista dos direitos dos animais e ambientalista de 32 anos momentos depois de Fortuyn ter sido baleado num estacionamento, no dia 6 de maio, mas o motivo do crime ainda não foi esclarecido. Hoje, a polícia deteve outras três pessoas acusadas de terem jogado uma torta recheada de excrementos em Fortuyn numa entrevista coletiva dois meses atrás. Os envolvidos na agressão, que foi filmada na época, podem estar ligados ao acusado homicida, Volkert van der Graaf. Um dos candidatos a primeiro-ministro é Jan Peter Balkenende, líder dos democrata-cristãos que lideraram a maioria dos governos holandeses após a Segunda Guerra Mundial e que, segundo pesquisas, se transformarão no maior partido nas eleições de amanhã. Balkenende, de 46 anos, um acadêmico, tem pouca experiência parlamentar e nunca atuou no governo. Outro candidato, Ad Melkert, o novo líder do Partido Trabalhista e sucessor escolhido do primeiro-ministro Wim Kok, tem resistido às pressões para renunciar, apesar de fortes quedas nas pesquisas e críticas de que está afastado da realidade dos eleitores. Melkert assumiu a posição partidária de Kok em agosto, depois que o popular líder anunciou que não concorreria a um terceiro mandato. Uma pesquisa publicada na segunda-feira mostrou que o partido deve perder metade das 45 cadeiras que atualmente controla no Parlamento de 150 membros. O número de cadeiras da coalizão de três partidos que governa a Holanda desde 1994 deve cair de 97 para 58. Já o partido de Fortuyn deve passar a ser a segunda maior força política da Holanda, e se tranformaria na peça-chave para a composição do novo governo holandês. Isto apesar de o partido não ter sido capaz de escolher um novo líder ou indicar um candidato para primeiro-ministro. Numa atitude que demonstra a turbulência causada pelo assassinato de Fortuyn, seu substituto na liderança do partido, Peter Langendam, apontado no sábado, renunciou hoje depois de acusar o governo de criar uma atmosfera de ódio em torno do ex-líder que acabou provocando sua morte.