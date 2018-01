Direitista vence eleição em El Salvador O Supremo Tribunal Eleitoral de El Salvador proclamou, em San Salvador, a vitória do candidato do partido governista Aliança Republicana Nacionalista (Arena), Elías Antonio Tony Saca, de 39 anos, na eleição presidencial deste domingo. Apuradas 36% das urnas, ele recebeu cerca de 60% dos votos. Seu principal adversário, o candidato da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN), Schafik Handal, de 73 anos, obteve 32,87%. Tony Saca já havia se declarado vencedor horas antes, citando pesquisas de boca-de-urna de seu partido e as sondagens de TVs e institutos de pesquisa, que lhe davam vitória por larga margem. "Este é o dia em que os salvadorenhos decidiram converter-me em seu presidente no primeiro turno", disse Tony Saca num discurso em um hotel em San Salvador. Logo depois de a Arena ter proclamado vitória, a esquerdista Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional rejeitou o anúncio do adversário e garantiu que suas sondagens comprovam o triunfo de Handal. No entanto, as pesquisas de boca-de-urna apontavam a vitória a Tony Saca com mais de 50% dos votos, o que eliminaria a hipótese de um segundo turno. Levantamento divulgado pelo Canal 12 local indicava 60,2 % para Tony Saca e 36% para Handal. De acordo com sondagem da Universidade Centro-americana, seriam 57% para o direitista e 36% para o esquerdista. Os eleitores compareceram em massa às urnas. Segundo o tribunal, mais de 60% votaram enquanto no pleito anterior apenas cerca de 40% foram às urnas.