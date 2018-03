Direto dos EUA: Com vice, republicanos 'economizam' na política externa

A escolha do deputado Paul Ryan, do Estado de Winsconsin, como o vice na chapa republicana, é o acontecimento do momento nas eleições presidenciais dos EUA.

Presidente do comitê de Orçamento da Câmara, Ryan passa uma clara mensagem de comprometimento do partido com a austeridade - sobretudo na área social - se a chapa conquistar a Casa Branca em novembro.

Mas as ideias de Ryan para a política externa são menos conhecidas, segundo o comentário do correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa.