Direto dos EUA: Duelo entre Romney e Obama na TV vai além dos debates

Barack Obama e Mitt Romney ficaram cara a cara pela primeira vez na cidade de Denver, mas o embate entre os dois candidatos à Presidência americana pela TV já vem acontecendo - e ficou ainda mais quente nas duas últimas semanas.

A campanha do democrata veiculou em média sete anúncios na TV para cada cinco do republicano, segundo estatísticas do mercado. Em Estados que podem decidir o pleito, como a Flórida, a proporção é de três anúncios de Obama para cada dois de Romney.

A reta final da disputa é a última chance de os candidatos passarem as suas mensagem, diz o correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa. Os debates são apenas algumas das estratégias.