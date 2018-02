Direto dos EUA: O 'bolso sem fundo' de Romney

Pelo segundo mês consecutivo, o candidato republicano Mitt Romney arrecadou mais dinheiro para sua campanha do que o presidente Barack Obama. Em junho, o republicano levantou US$ 106 milhões, contra US$ 71 milhões do democrata.

Se a tendência for mantida, Obama pode ser o primeiro presidente candidato à reeleição a levantar menos dinheiro que o seu rival. Por isso, ele tem conclamado potenciais doadores a entrar na campanha.

O milionário Romney já provou que tem bala na agulha: dá jantares que requerem uma contribuição US$ 50 mil por cabeça. Mas será que isso impressiona o eleitor?

O comentário é do correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa.