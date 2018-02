Diretor americano Oliver Stone quer fazer documentário sobre Putin

MOSCOU - O cineasta americano Oliver Stone, que prepara um filme sobre o fugitivo Edward Snowden refugiado na Rússia, anunciou nesta quinta-feira sua intenção de realizar um documentário sobre o presidente russo Vladimir Putin e de entrevistá-lo.

"Eu gostaria de fazer um filme documentário sobre ele", afirmou o diretor, vencedor de três prêmios Oscar por seus filmes, à agência de notícias russa Ria Novosti.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nós não podemos falar de ficção sobre Putin, mas gostaria de entrevistá-lo para mostrar a visão que os americanos não querem ouvir", disse o cineasta que conheceu Putin terça-feira à noite em um teatro de Moscou.

Oliver Stone não revelou se o chefe do Kremlin concordou com a entrevista.

"Estamos cientes do desejo de Stone de fazer um filme" sobre o presidente russo, indicou sem mais detalhes o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela RIA Novosti.

Politicamente engajado, Stone apoiou publicamente o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez e o líder cubano Fidel Castro.

No final de setembro, defendeu Vladimir Putin por "não abandonar a Crimeia", península ucraniana anexada à Rússia em março por Moscou. Ele também considerou que a crise na Ucrânia é resultado da estratégia da Otan, que procura se aproximar das fronteiras russas ignorando as garantias dadas por Washington ao ex-líder soviético Mikhail Gorbachev pouco antes do fim da URSS em 1991.

O cineasta, que acaba de completar uma série de documentários em dez episódio intitulado "Os Estados Unidos, a história nunca contada" sobre os eventos mais sombrios da história americana, co-produz um documentário com ucranianos, "A Ucrânia em chamas", para o qual também deseja entrevistar Vladimir Putin.

Seu próximo filme é dedicado a Edward Snowden, ex-consultor da Agência americana de Segurança NSA, refugiado na Rússia, que pode pegar até 30 anos de prisão nos Estados Unidos por espionagem.

O papel de Edward Snowden será do ator americano Joseph Gordon-Levitt, segundo Stone. / AFP