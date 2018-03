Diretor da Agência de Energia Atômica visitará o Irã O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed ElBaradei, visitará oficialmente a capital iraniana Teerã em 9 de julho, informou um funcionário do governo iraniano. Nesta segunda-feira, o Irã convidou ElBaradei para visitar o país com a missão de solucionar problemas técnicos informados em um recente relatório enviado à AIEA. Além disso, o diretor da AIEA vai discutir com o governo iraniano o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Irã assinou o tratado, mas se recusou a aceitar o Protocolo Adicional que permite inspeções mais detalhadas. Desde o fim da guerra contra o Iraque, os Estados Unidos pressionam o Irã a aceitar a inspeção da AIEA. Os norte-americanos acusam o governo iraniano de desenvolver armas de destruição em massa. O Irã nega e afirma que seu programa nuclear é utilizado apenas para a geração de energia. O Irã construiu, recentemente, uma usina nuclear no porto de Bushehr, no sul do país, com a ajuda da Rússia.